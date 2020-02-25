Кабмин поручил новому руководству ГФС перезагрузить ведомство

Гончарук пообещал прекратить существование теневых схем в ГФС, отметив, что "честные предприниматели смогут работать спокойно".

Кабинет министров Украины поставил задачу новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко перезагрузить работу ведомства и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ранее Фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы. Правительство прекращает это явление раз и навсегда! Сегодня поставил четкую задачу новому руководителю Государственной фискальной службы Сергею Солодченко - в корне изменить систему работы ГФС, включая соответствующие кадровые решения", - написал Гончарук.

Он отметил, что "честные предприниматели смогут работать спокойно", так как правительство перезагрузит Фискальную службу, обеспечив нулевую толерантность к коррупции.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Солодченко ранее занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а уволенный Гутенко с июля 2019 года возглавлял комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая 2019 года, таможенная служба – 16 июля прошлого года.