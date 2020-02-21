Каждый 5-й украинец работает неофициально: уровень теневой занятости упал до минимума десятилетия

Чаще всего неофициально работают в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

Уровень теневой занятости в Украине в конце 2019 года упал до 21%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Госслужбы занятости.

“По данным Государственной службы занятости, количество работников и работодателей, которые заинтересованы в легализации трудовых отношений, увеличивается. В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до 21% – самая низкая отметка за последнее десятилетие. А с начала 2020 года с почти 200 тысячами работников были заключены трудовые договоры”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

Согласно сообщению, в 2020 году в этих отраслях Госслужба занятости намерена провести информационные и инспекционные кампании.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство начало кампанию по выводу рынка труда из тени.

При этом Кабинет министров выделил дополнительные 500 млн грн в бюджете Фонда социального страхования на программы помощи в трудоустройстве в 2020 году.

В декабре 2019 года Кабмин одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.