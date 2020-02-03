Зеленский хочет увеличить товарооборот с Турцией до $10 миллиардов

Стороны договорились ускорить работу над текстом соглашения о свободной торговле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до 10 млрд долл.

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«У нас есть очень амбициозная цель – увеличить объем двухсторонней торговли до 10 млрд долл. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле», - сказал он по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Зеленский отметил, что стороны договорились усиливать сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, приостановленные в 2013 году.

В ноябре 2018 года президент Турции Эрдоган заявил, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года. «Мы верим, что благодаря этому соглашению мы сможем достичь нашей цели - торговый баланс в 10 млрд долларов», - сказал он.

В 2018 году товарооборот между странами составил около 4 млрд долларов.