Украина заинтересована в поставках каспийского газа через Турцию – Зеленский

По его словам, Украина намерена максимально диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в поставках каспийского газа через Турцию.

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Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергопоставок. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа газопроводом TANAP в Украину», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт газа на 34,4% - до 14 млрд куб. м.

В частности, за 12 месяцев 2019 года было импортировано 9,15 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,4 млрд куб. м и 3,67 млрд куб. м соответственно.