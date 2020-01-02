Правительство выполнило план по приватизации-2019 лишь на 3%

В госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 миллиарда гривень.

В государственный бюджет Украины поступило 536,5 миллиона гривень от приватизации государственного имущества в 2019 году.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

"На обеспечение работы всего фонда в прошлом году потратили почти такую же сумму - 481,5 миллиона гривень", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 миллиарда гривень, то в план по приватизации на 2019 год был выполнен лишь на 3,1%.

Как сообщалось ранее, в ноябре правительство решило провести перераспределение источников финансирования общего фонда госбюджета за невыполнения плана по приватизации в 2019 году. Согласно распоряжению, финансирование госбюджета по коду "Заимствования" было увеличено на сумму 16,4 миллиарда гривень в связи с уменьшением объема источников финансирования госбюджета по коду "Поступления от приватизации государственного имущества".