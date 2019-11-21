Минэкономразвития и МКМТ расследуют возможные злоупотребления с импортом удобрений в Украину

В основу запроса на проведение специальных расследований украинскими химиками были положены подробные аналитические выкладки и экспертные обоснования практически по каждой стране-импортере.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития с августа этого года проводит расследование относительно импорта в Украину минеральных удобрений с целью защиты украинских производителей от недобросовестной конкуренции и растущего импорта. Результатом расследований может стать квотирование импорта из стран, в отношении которых возбуждены расследования в связи с подозрениями в поставках через их территорию российских удобрений в Украину, которые находятся под санкциями Кабинета министров Украины с июля 2019 года.

Об этом сообщает Delo.ua в материале «Эмбарго нипочем: Кабмин выясняет, как РФ вопреки запрету поставляет удобрения в Украину», отмечая, что с просьбой о расследованиях в МКМТ обратился широкий пул представителей химической отрасли Украины: Союз химиков Украины – по поводу импорта в Украину трехкомпонентных удобрений, и заводы-производители («Днепразот», «Черкасский Азот», «РивнеАзот», Северодонецкий «Азот» и ОПЗ) – по поводу импорта азотных удобрений.

«Украинские производители сетуют на внезапно возросший в разы импорт удобрений из некоторых стран, которые никогда не отличались особой активностью и позициями на украинском рынке минеральных удобрений. В первую очередь речь идет о поставках продукции из Литвы, Беларуси, Грузии, Болгарии, Турции, Сербии, Польши и Румынии», - отмечается в статье.

По данным Delo.ua, в основу запроса на проведение специальных расследований украинскими химиками были положены подробные аналитические выкладки и экспертные обоснования практически по каждой стране-импортере. Объемы импорта будут тщательно сверяться с производственными возможностями упомянутых стран. Также в расчет будут браться исторические показатели – какие объемы продукции та же Литва, или Сербия, или, к примеру, Грузия традиционно поставляла на украинский рынок.

«Если будет доказано, что объемы импорта за последний период существенно возросли, но сами страны-поставщики неспособны произвести такой объем продукции для продажи за рубеж, производители должны будут аргументировано ответить, откуда у них взялись столь масштабные излишки для экспорта в Украину. Любое несоответствие или путаница в показаниях может закончиться для каждой из стран-импортеров определенными санкциями. Наиболее вероятной санкцией может стать введение специальной пошлины», - говорится в материале.

Отечественные производители и Союз химиков утверждают, что такой резкий скачок импорта из третьих стран – результат попыток российских производителей обойти украинское эмбарго.

В опубликованном анализе отмечается, что сегодня украинский рынок наполняется импортом из тех стран, которые никогда не поставляли в Украину удобрения в таком количестве. В их числе, например, Болгария и Сербия, химические предприятия которой еще три года назад находились на грани банкротства из-за долгов перед «Газпромом», а сегодня успешно поставляют свою продукцию на украинский рынок. «Свою ли? – это и есть ключевой вопрос, на который предстоит ответить МЭРТ и МКМТ», - отмечает издание. Также, по информации Delo.ua, обоснованные подозрения существуют и в отношении продукции из Польши, Турции, Грузии.

Издание отмечает, что речь о полном запрете на импорт удобрений из других стран не идет.

«Такая трактовка целей расследования не соответствует действительности, и вброшена, вероятнее всего, для дискредитации самого процесса спецрасследований. Все, о чем просят национальные производители – это привести объемы ввозимых из этих стран удобрений к значениям, существовавшим до нынешнего года и, таким образом, устранить долю «переобувшегося» российского импорта. Если, конечно, существование этой доли будет доказано», - разъясняет автор статьи.

Задача проводимого МКМТ расследования – выяснить, какой объем импорта из каждой конкретной страны состоит из собственного производства, а какой обусловлен демпинговыми поставками дешевого российского сырья, либо вообще банальным перебросом российского товара в Украину под видом продукции из других стран.

«Если злоупотребления со стороны стран-импортеров будут установлены и доказаны, наиболее вероятным решением будет квотирование импорта», - заключает автор.

Напомним, ранее бывший глава правления ПАО «Днепразот», эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех импортируемых удобрений, вне зависимости от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета министров Украины.