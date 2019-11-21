Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации госзайма в 17 раз

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12,9%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины за неделю вырос на 1,7 млрд грн, или на 1,6%, - до 105,2 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 98,8 млрд грн, или почти в 17 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12,9%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.