Минфин отчитался, сколько миллиардов гривень и долларов одолжил внутри страны

Министерство на ОВГЗ-аукционах в январе-октябре привлекло в госбюджет 203 млрд грн, 3,8 млрд долл. и 189 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 17,5% по бумагам в гривне, но остается на уровне 6,2% в долларах и 4,6% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 295,677 млрд грн, в том числе 243,492 млрд грн – в счет погашения номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.