"Недооценили": Hewlett-Packard отклонила предложение Xerox о слиянии

В самой компании заявили, что предложение Xerox недооценивает HP и не отвечает интересам акционеров.

В начале месяца появилась неофициальная информация, что Xerox хочет купить компанию HP за 33 миллиарда долларов и даже направил последней официальное предложение, но никаких официальных заявлений никто не делал. И вот вчера компания HP опубликовала пресс-релиз, где раскрыла детали предложения и дала свой ответ на него.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Если коротко, одна из старейших технологических компаний в целом не против слияния, но считают, что Xerox предложила недостаточно, чтобы можно было дальше обсуждать сделку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Xerox, чья рыночная капитализация в 3,5 раза ниже (8,48 миллиарда долларов против 29,9 миллиарда долларов) предложила HP выкупить все ее акции по цене 22 доллара за акцию, оплатив покупку деньгами и собственными акциями. Говоря точнее, за каждую акцию 17 долларов - деньгами, а оставшуюся часть - покрыть своими акциями. Эта цена на 20% превышает стоимость акции HP по состоянию на момент закрытия торгов 5 ноября - последнего дня перед тем, как в прессе появились сведения о возможной покупке - и на 29% выше средней цены за последние 30 дней торгов. Общая сумма сделки - 33,5 миллиарда долларов. Но сделки не будет, поскольку совет директоров HP отклонил описанное предложение анонимным голосованием, причем единогласно.

В соответствующем пресс-релизе HP сообщила, что предложение Xerox недооценивает HP и не отвечает интересам акционеров. Также в HP выразили обеспокоенность из-за немалой кредиторской задолженности Xerox, которая в случае слияния может негативно сказаться на стоимости акций объединенной компании. Кроме того, выручка Xerox сократилась с 10,2 миллиарда долларов до 9,2 миллиарда долларов за год с июня 2018 года, что не вселяет уверенности инвесторам.

В то же время HP сделала очевидный намек, что она остается открыта для лучшей сделки.

Считается, что инициатором слияния HP и Xerox выступил американский инвестор-активист Карл Айкан, который как раз известен тем, что любит объединять компании. Недавно тот купил акций HP Inc на 1,2 миллиарда долларов, увеличив свою долю в компании до 4,24%. Также инвестору принадлежит 10,6% акций Xerox.

Что касается HP, то здесь не все так просто. В октябре она объявила о планах сократить до 9 тысяч рабочих мест (около 16% персонала) до конца 2022 финансового года. Не сказать, что компания находится в очень плохом финансовом положении, учитывая рост прибыли по итогам минувшего квартала, но она явно хочет затянуть ремни. В то же время продажа Xerox знаменует собой конец эпохи - одна из старейших компаний Кремниевой долины потеряет контроль над своей судьбой. Пойти на сделку для HP - весьма непростое решение, даже если бы это имело финансовый смысл.