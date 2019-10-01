Кабмин намерен ликвидировать уклонение от налогов с помощью схемы с ФОПами

При этом премьер подчеркнул, что правительство поступает гуманно с теми, кто пока продолжает пользоваться такой схемой.

Кабинет министров Украины намерен прекратить практику уклонения от уплаты налогов средним и крупным бизнесом с помощью схемы с физическими лицами-предпринимателями (ФОПами), которые фактически являются сотрудниками таких предприятий.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.

«Наше правительство точно не будет гоняться за мелким предпринимателем. Нас точно не интересует найти того мелкого предпринимателя, украинца, который что-то зарабатывает. Это точно не цель. Когда вы заходите в дорогой ресторан в Киеве, вы рассчитываетесь, как правило, вам дают два или три чека. Почему? Все очень просто. Потому что это не ресторан, а стайка ФОПов, которая использует свои привилегии, которые государство создало для мелких предпринимателей, прячется, притворяется мелкими, чтобы кого-то обмануть», - сказал он.

По словам премьера, такая схема часто используется в сфере услуг или «крышевании» контрабанды.

«Мелким переживать нечего, но тем, кто крупный, средний и скрывает это, пытается представлять из себя сто-двести мелких предпринимателей, у тех будут проблемы», - сказал он.

При этом Гончарук подчеркнул, что правительство поступает гуманно с теми, кто пока продолжает пользоваться такой схемой.

«Мы не начинаем за ними гоняться. Мы им говорим, что через существенный период времени правила изменятся. Пожалуйста, перестройте свою бизнес-модель таким образом, чтобы вы смогли работать в легальном поле», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла законы - №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным, а также связанный закон №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс, - которые обязывают физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Законы предусматривают штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товара или услуг; непроведение расчетных операций через РРО) на переходной период до 1 октября 2020 года в размере 10% от стоимости товара или услуг, за второе - 50%, тогда как после переходного периода штрафы увеличатся до 100% и 150% соответственно.

При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2021 года поднят предельный объем дохода плательщиков единого налога второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Также с 1 октября 2020 года РРО вводится для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4 группах, которые осуществляют рисковую деятельность, а с 1 января 2021 года - для всех.

Также закон внедряет механизм так называемого "кешбэка" - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.