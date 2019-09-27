Правительство надеется на новую программу с МВФ до конца года

Распространенное по итогам миссии заявление Фонда было ожидаемым.

Украинское правительство сохраняет ожидания об утверждении новой программы с Международным валютным фондом до конца года.

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Об этом сообщил УНИАН заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, утвердительно ответив на вопрос, сохранятся ли вероятность получения новой программы с МВФ до конца года.

По его словам, распространенное по итогам миссии заявление МВФ было ожидаемым, поскольку подписание соглашения на уровне персонала сразу по итогам миссии было маловероятным.

«Работа идет. На техническом уровне консультации продолжаются», - отметил Николайчук.

Также он сообщил, что в ближайшие недели МВФ ожидает от Украины проект госбюджета на следующий год, построенный на обновленных прогнозах.

Как сообщал УНИАН, в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена, говорится, что Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели.