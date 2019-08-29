Дешевое кредитование и борьба с контрабандой: о чем говорил Гончарук в Раде

По словам Гончарука, главной задачей нового правительства является экономический рост.

Главной задачей нового правительства является экономический рост, о чем во время выступления в Верховной Раде заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Перед новым правительством самое важное задание – экономический рост, потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам нужно расти. Расти не на 2-3%, а минимум на 5-7%», - сказал он.

Среди главных проблем Гончарук назвал разбитую инфраструктуру, ужасное состояние ЖКХ, войну на востоке страны и коррупцию.

По словам кандидата на должность премьера, для обеспечения экономического роста нужно сделать ресурсы дешевыми, снизить кредитные ставки по кредитам, обеспечить независимость Нацбанка и изменить отношение к Украине в мире.

Также Гончарук рассчитывает побороть контрабанду в в стране как системное явление уже до конца текущего года.

«Еще одной бедой Украины является контрабанда. Она убивает конкуренцию и не дает бизнесу нормально развиваться. Это тоже нужно прекратить, как это сделать мы хорошо знаем... Я рассчитываю на то, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении», - заявил Гончарук.

По его словам, одним из главных приоритетов нового правительства Украины станет удешевление кредитов, что является необходимым условием для развития украинской экономики.

«В Украине может быть ипотека в гривне под 12-13% - это абсолютно точно можно сделать уже в следующем году. Уже в этом году может снижаться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес, это может запустить строительство и промышленность», - сказал Гончарук.

«Дешевое кредитование – одна из тактических целей, которую мы поставим перед собой в ближайшее время», - добавил он.

Также Гончарук заявил, что Украина будет стремиться ускорить интеграцию с европейским энергетическим рынком, а для этого на украинском энергорынке и в инфраструктуре должна быть обеспечена конкуренция.

«Энергорынок, инфраструктура – это сферы, в которых приоритетно должна быть обеспечена конкуренция. Это означает, что Украина будет стремиться к интеграции с европейским энергетическим рынком. По плану, это должно будет произойти в 2023 году. Это очень долго, и мы будем делать все для того, чтобы, как минимум, не отложить, а, как максимум, приблизить эту дату», - сказал он.

По словам Гончарука, все эти меры, в комплексе с другими факторами, приведут к тому, что люди будут в платежках получать меньшие цифры.

«Мы перестанем дотировать неэффективность и платить сверхприбыли монополистам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 290 народных депутатов.