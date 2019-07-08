Доллар в Украине продолжает дешеветь

Гривня на межбанке 8 июля укрепилась к доллару на 10 копеек – до 25,57/25,58 грн/долл.

В понедельник, 8 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,57/25,58 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины превысили $20,6 миллиарда

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,69/28,70 грн/евро, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,60 грн/долл., к евро – на уровне 28,71 грн/евро.