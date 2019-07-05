После выходных в Украине подешевеет доллар и евро

Официальный курс НБУ на 8 июля: 100 USD – 2571,1361 гривни; 100 EUR – 2895,0992 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2571,1361 (5 июля – 2587,0835)

100 EUR – 2895,0992 (5 июля – 2920,2999)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 5 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,64/25,68 гривни/доллар, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,77/28,81 гривни/евро, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.