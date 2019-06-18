НБУ отменяет обязательную продажу валютной выручки экспортерами

В настоящее время бизнес обязан продавать на межбанке 30% валютных поступлений.

Национальный банк Украины с 20 июня отменяет норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами, в настоящее время обязывающую бизнес продавать на межбанковском валютном рынке 30% валютных поступлений.

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Как сообщается на сайте регулятора, эти меры не окажут негативного влияния на макрофинансовую стабильность, так как в последние годы при нормативе обязательной продажи на уровне 50% и его снижении до 30% бизнес в целом продавал свыше 90% валюты.

В НБУ подчеркнули, что отмена обязательной продажи является очередным шагом на пути к свободному движению капитала как одной из стратегических целей регулятора.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон «О валюте и валютных операциях», который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке.

С 1 марта текущего года НБУ снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30%.