НБУ отменяет обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Национальный банк Украины с 20 июня отменяет норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами, в настоящее время обязывающую бизнес продавать на межбанковском валютном рынке 30% валютных поступлений.
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Как сообщается на сайте регулятора, эти меры не окажут негативного влияния на макрофинансовую стабильность, так как в последние годы при нормативе обязательной продажи на уровне 50% и его снижении до 30% бизнес в целом продавал свыше 90% валюты.
В НБУ подчеркнули, что отмена обязательной продажи является очередным шагом на пути к свободному движению капитала как одной из стратегических целей регулятора.
Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон «О валюте и валютных операциях», который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке.
С 1 марта текущего года НБУ снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами до 30%.