Bloomberg: У Украины есть серьезные причины не снижать цену кредитов

МВФ отложил выделение очередного транша, политика нестабильна, а гривня теряет свою стоимость.

Национальный банк Украины, который во время прошлого заседания впервые за два года сократил стоимость кредитования, решил в этот раз воздержаться от дальнейшего смягчения. Поскольку финансовая помощь от иностранных доноров пока задерживается.

В МВФ заявили, что продолжат переговоры с Киевом о помощи после досрочных парламентских выборов, назначенных на июль. Учитывая, что новое правительство появится только через два месяца после того, это означает, что Украина либо получит очередной транш в рамках текущей программы помощи на 3,9 миллиарда долларов с опозданием, или же начнется разговор о новом займе, пишет Bloomberg. Поэтому Нацбанк осторожно оставил уровень процентной ставки на отметке 17,5%. Но это не единственная причина для Украины воздержаться от ослабления.

Еще в апреле Нацбанк объявил о «стабильном снижении» инфляции. Однако, данные, обнародованные позже, указывают на то, что потребительские цены неожиданно начали расти в том же месяце. В НБУ заверили, что это лишь временный скачок. И спада стоит ожидать во второй половине 2019 года. Тем временем, гривня потеряла 2% своей стоимости по сравнению с долларом за прошлый месяц. Это делает ее валютой с наихудшими показателями в регионе.

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Политика тоже вносит определенный хаос. План провести досрочные парламентские выборы, инициированные президентом Владимиром Зеленским, обжалуется в Конституционном суде. Если решение будет в пользу досрочного голосования, новый парламент может оказаться очень фрагментированным. Хоть партия президента сейчас лидирует во всех опросах. Фрагментация может помешать Зеленскому в воплощении его антикоррупционной повестки дня.