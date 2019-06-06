НБУ решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне

Регулятор отмечает, что это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 17,5% годовых после того, как в апреле снизил ее впервые за два года.

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Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых. Это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия решения в апреле, и достижения цели в 5% в следующем году", - говорится в документе.

Регулятор отметил, что два последних месяца подряд инфляция в Украине превышала прогноз, и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться под влиянием временных факторов.

Также продолжал стремительно расширяться внутренний спрос из-за высоких темпов роста зарплат.

Кроме того, в последние недели усилилась волатильность на финансовых рынках вследствие спекуляций на тему внешнего государственного долга Украины, дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и хода судебных процессов.

Помимо этого, отмечает Нацбанк, остаются существенными и другие риски, включая политическую неопределенность в период выборов, рецессию мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, сохранение геополитического напряжения, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года.

"Правление Национального банка по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ.

Также сообщается, что следующее заседание правления регулятора по вопросам монетарной политики состоится 18 июля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 26 апреля снизил учетную ставку на 0,5 п.п. – до 17,5% годовых, после того как почти два года подряд - с мая 2017 года - сохранял или повышал ее.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8%. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 47,1%.