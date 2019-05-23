Глава НБУ Смолий не собирается в отставку

Также, как и другие члены правления регулятора.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий, также, как и другие члены правления регулятора, не собирается в отставку.

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«Мы не ощущаем давления сегодня на Национальный банк. Моя команда сплочена и работает. Никто пока что не говорил о том, что готов или хочет покинуть свою должность», - сказал Смолий журналистам, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о своей отставке.

Как сообщал УНИАН, представитель Зеленского призвал Кабмин пересмотреть принятые решения по энергетике.