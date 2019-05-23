Представитель Зеленского призвал Кабмин пересмотреть принятые решения по энергетике

По его словам, некоторые решения содержат дискриминационные нормы, которые ставят государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус призвал правительство повторно рассмотреть принятые на вчерашнем заседании решения по энергетике.

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На своей странице в Facebook он написал, что на заседании Кабмина 22 мая рассматривался пакет правительственных решений в сфере энергетики, в том числе три постановления, касающиеся внедрения нового рынка электрической энергии.

"К сожалению, это было немного странное заседание Кабинета министров, когда одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые решения, которые, как потом оказалось, были приняты, даже не были в перечне рассматриваемых вопросов (и это зафиксировано)", - написал он.

По его словам, некоторые решения, которые вчера рассматривались на заседании Кабмина, содержат дискриминационные нормы, которые ставят государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение.

"К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета", - добавил Герус.

Он отметил, что на некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине, на то, что такие правила ограничивают конкуренцию и создают преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям.

"Думаю, это не лучшая практика, когда правительство так внедряет новый рынок электрической энергии. Считаю, такие важные решения должны пройти полноценное профессиональное публичное обсуждение. По моему мнению, лучше в этой ситуации было бы, если бы на следующее заседание правительства были повторно вынесены такие сложные дискуссионные вопросы для полноценного рассмотрения и прозрачного принятия решения", - отметил представитель президента.