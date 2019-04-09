Коломойский требует в суде вернуть ему акции «ПриватБанка»

Бизнесмен и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций банка.

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск бизнесмена Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций «ПриватБанка».

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Об этом сообщила ЭП пресс-служба «ПриватБанка».

9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций «ПриватБанка».

Суд также отказал Министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Минфин ставил под сомнение процессуальную право- и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции "ПриватБанка".

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций «ПриватБанка», Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. В декабре 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.