Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут $2 миллиарда капитала

Также Коломойский сообщил на какие изменения он рассчитывает после смены власти.

Экс-владелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ему "непонятна позиция государства" по банку.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

Отвечая на вопрос будет ли Коломойский подавать новые иски по "Приватбанку" с требование компенсации, он заявил, что "если судом будет установлено, что что-то неправильно было сделано, незаконно (о национализации. - Ред.). Будем как-то договариваться, решать или судиться. Не обязательно же сразу судиться".

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"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов. Приват - это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать. Государство про*рало весь кредитный портфель, который был в банке и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", - уверяет олигарх.

Также Коломойский сообщил на какие изменения он рассчитывает после смены власти: "Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе".

Как сообщал УНИАН, в декабре Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и приказал украинскому банку полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам.