Ремонтные бригады делают все возможное, работа будет продолжаться круглосуточно.

Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, в связи с этим самая сложная ситуация в Харьковской и Киевской областях, сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. по его словам, Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Янтарь, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов.

"Из более 30 запущенных по Украине ракет более 20 было сбито. Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает". - подчеркнул он.

Президент Украины сказал, что, к сожалению, есть попадания и в объекты энергетической инфраструктуры. "В связи с этим самая сложная ситуация в Харьковской и Киевской области", - добавил он. При этом отметил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее "восстановить генерацию и поставки электричества". По его словам, работа будет продолжаться круглосуточно. Он подчеркнул, что враг обязательно получит наш ответ на поле боя и наши воины это обеспечат.

Массированный удар по Украине 14 января - проблемы с электроэнергией

Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов. Число погибших и раненых постоянно растет.

Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

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