Разрушения масштабные, повреждены другие энергоблоки.

Российские оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока ТЕС повреждены другие энергоблоки, сообщается в Telegram ДТЭК.

"Последствия сегодняшней атаки на одну из ТЭС ДТЭК. Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что сейчас пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.

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"Масштабные разрушения. Ситуация сложная", - сообщает ДТЭК.

Ракетные удары РФ по Украине 14 января

С 14:00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В компании ДТЭК сообщили, что россияне обстреляли две тепловые электростанции компании ДТЭК одна из них прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных к реализации "зернового соглашения". Во Львове, Харькове и Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

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