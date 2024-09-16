Зеленая энергетика нуждается в долгосрочной поддержке со стороны НКРЭКУ, - инвесторы

Ассоциации отмечают, что поддержка отрасли ВИЭ со стороны Регулятора необходима для того, чтобы зеленая энергетика продолжила развиваться.

Отрасль зеленой энергетики нуждается в системной поддержке со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для активного строительства новых зеленых электростанций. Об этом говорится в письме четырех крупнейших отраслевых ассоциаций к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко.

Как отмечается, согласно Нацплану по энергетике и климату на период до 2030 года, заявлено достижение 27% доли ВИЭ в общем конечном энергопотреблении. В то же время остаются нерешенными некоторые вопросы, которые имеют непосредственное влияние на функционирование и дальнейшее развитие сферы ВИЭ в Украине.

"По результатам ежегодного Отчета по имплементации за 2023 год, подготовленного Секретариатом Энергосообщества, уровень имплементации Украиной законодательства Энергосообщества в сфере ВИЭ составляет 36%", - отмечают инвесторы.

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В связи с этим, они просят председателя НКРЭКУ провести встречу с представителями Ассоциаций и сферы ВИЭ для обсуждения вопросов развития сферы с определенным перечнем вопросов.

В частности, инвесторы просят Регулятора обратить внимание на обеспечение стабильности условий механизма PSO по увеличению доли производства электроэнергии из ВИЭ, на применение рыночных механизмов стимулирования сферы ВИЭ, в частности поощрение продажи электроэнергии по долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии, заключенным между производителями из ВИЭ и бизнесом (корпоративные PPA).

Кроме того, инвесторы в ВИЭ хотят привлечь НКРЭКУ к обсуждению имплементации положений законодательства ЕС в сфере ВИЭ; вопросов введения гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ в Украине; оптимизации условий присоединения новых объектов ВИЭ к сетям; урегулирования вопроса начисления стоимости доли возмещения стоимости небаланса для периода с января 2021 года по сентябрь 2022 года.

Ассоциации отмечают, что поддержка отрасли ВИЭ со стороны регулятора необходима для того, чтобы зеленая энергетика продолжила развиваться. Ведь, несмотря на нанесенный ущерб и продолжающуюся вооруженную агрессию РФ против Украины, в течение 2023 года участниками Ассоциаций было введено в эксплуатацию не менее 360 МВт установленной мощности объектов ВИЭ.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже достиг около 16 млрд. грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии - он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии из ВИЭ.