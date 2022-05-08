В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет.

В турецких месторождениях вдоль побережья Черного моря есть энергетические ресурсы, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет.

Об этом заявил заместитель главы правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, сообщает CNN Turk.

"Мы нашли газ, у нас газа 540 млрд кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", - заявил он.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.

"Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции", - добавил Йылдырым.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года Турция обнаружила новое месторождение природного газа в Черном море. Предварительные исследования показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа. Других подробностей о месторождении тогда не приводилось. А уже в августе того же года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа. По его словам, месторождение содержит 320 млрд кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.

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