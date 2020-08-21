Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение газа - Эрдоган

Месторождение содержит 320 миллиардов кубометров газа.

Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg.

По его словам, месторождение содержит 320 миллиардов кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.

"Мы проделали эту работу полностью собственными силами. Мы даже ни капли не полагались на иностранную помощь при проведении буровых работ", - сказал Эрдоган.

По его словам, буровое судно Fatih ("Фатих") обнаружило газ на месторождении Tuna-1, разведка продолжается на других месторождениях.

Открытое месторождение находится примерно в 150 километрах от побережья Турции, недалеко от района, где сходятся морские границы Болгарии и Румынии. Он расположено недалеко от румынского блока Нептун - крупнейшего газового месторождения в Черном море за десятилетия, открытого восемь лет назад компаниями Petrom и Exxon.

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Эрдоган сказал, что он также ожидает "хороших новостей" от геологоразведочных работ в восточном Средиземноморье

Как пишет Bloomberg, Турция купила три буровых судна в последние годы, поскольку значительно расширила геологоразведку в Черном море и участвует в разведке в восточном Средиземноморье. Он стремится найти значительные энергоресурсы, чтобы ослабить свою сильную зависимость от импорта из Ирана, Ирака и России, а также поддержать одну из крупнейших экономик на Ближнем Востоке.

Добыча газа

Румынская Expert Petroleum поможет Украине увеличить добычу газа на истощенных месторождениях.

Шведское правительство одобрило строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения в Северном море в Норвегии через Данию с Польшей.

Украина получает неожиданную выгоду от перенасыщения рынка газа в Европе, пишет Bloomberg.

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Перевод: Александр Топчий