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Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение газа - Эрдоган

22:22, 21 августа 2020
Энергетика
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Буровое судно Fatih обнаружило газ на месторождении Tuna-1 / REUTERS

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg.

По его словам, месторождение содержит 320 миллиардов кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.

"Мы проделали эту работу полностью собственными силами. Мы даже ни капли не полагались на иностранную помощь при проведении буровых работ", - сказал Эрдоган.

По его словам, буровое судно Fatih ("Фатих") обнаружило газ на месторождении Tuna-1, разведка продолжается на других месторождениях.

Открытое месторождение находится примерно в 150 километрах от побережья Турции, недалеко от района, где сходятся морские границы Болгарии и Румынии. Он расположено недалеко от румынского блока Нептун - крупнейшего газового месторождения в Черном море за десятилетия, открытого восемь лет назад компаниями Petrom и Exxon.

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Эрдоган сказал, что он также ожидает "хороших новостей" от геологоразведочных работ в восточном Средиземноморье

Как пишет Bloomberg, Турция купила три буровых судна в последние годы, поскольку значительно расширила геологоразведку в Черном море и участвует в разведке в восточном Средиземноморье. Он стремится найти значительные энергоресурсы, чтобы ослабить свою сильную зависимость от импорта из Ирана, Ирака и России, а также поддержать одну из крупнейших экономик на Ближнем Востоке.

Добыча газа

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Перевод: Александр Топчий

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