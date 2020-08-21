Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение газа - Эрдоган
Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg.
По его словам, месторождение содержит 320 миллиардов кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.
"Мы проделали эту работу полностью собственными силами. Мы даже ни капли не полагались на иностранную помощь при проведении буровых работ", - сказал Эрдоган.
По его словам, буровое судно Fatih ("Фатих") обнаружило газ на месторождении Tuna-1, разведка продолжается на других месторождениях.
Открытое месторождение находится примерно в 150 километрах от побережья Турции, недалеко от района, где сходятся морские границы Болгарии и Румынии. Он расположено недалеко от румынского блока Нептун - крупнейшего газового месторождения в Черном море за десятилетия, открытого восемь лет назад компаниями Petrom и Exxon.
Читайте такжеРоссия пробурит тысячи новых нефтяных скважин и не будет их использовать - Reuters
Эрдоган сказал, что он также ожидает "хороших новостей" от геологоразведочных работ в восточном Средиземноморье
Как пишет Bloomberg, Турция купила три буровых судна в последние годы, поскольку значительно расширила геологоразведку в Черном море и участвует в разведке в восточном Средиземноморье. Он стремится найти значительные энергоресурсы, чтобы ослабить свою сильную зависимость от импорта из Ирана, Ирака и России, а также поддержать одну из крупнейших экономик на Ближнем Востоке.
Добыча газа
- Румынская Expert Petroleum поможет Украине увеличить добычу газа на истощенных месторождениях.
- Шведское правительство одобрило строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения в Северном море в Норвегии через Данию с Польшей.
- Украина получает неожиданную выгоду от перенасыщения рынка газа в Европе, пишет Bloomberg.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram