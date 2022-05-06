Необходимо быстрое введение полного нефтяного эмбарго.

Позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года, является ошибочной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с участием министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

"Нам хорошо известно, что ключевым проблемным вопросом является введение нефтяного эмбарго. Некоторые страны выступают либо против введения эмбарго как такового, либо за то, чтобы их освободили от необходимости вводить это эмбарго на как можно более долгий период времени. Среди этих стран есть те, которые очень много сделали для Украины, которые мы очень ценим, любим и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой санкционный пакет и тему нефтяного эмбарго для того, чтобы сохранить свои отношения с Россией. Независимо от того, о какой стране идет речь, сама позиция о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года, ошибочна", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, никто не знает где будет Европа в конце 2023 года и задача сейчас думать, как помочь Украине и как можно быстрее выиграть войну, чтобы остановить Россию, а для этого нефтяное эмбарго должно быть введено сейчас.

Он добавил, что если одной рукой помогать Украине, а второй рукой миллиарды платить за нефть и газ России, то хоть мы и выиграем эту войну, но "заплатим гораздо более высокую цену" и жизнью людей, и разрушений экономики.

"Не думайте о том, что будет в 2023 году. До него еще надо дожить, там еще все может измениться. Думайте о том, что сделать, чтобы эта война не пошла дальше в Европу, чтобы мы ее остановили в Украине. Победили и остановили эту российскую военную машину. Ну, а тем, кто все еще старается ради отношений с Россией исполнять роль троянского коня в ЕС и прикрываться своими энергетическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. И тот, кто думает, что он сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так" – сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго против России в течение 9 месяцев. Нефтяное эмбарго окажет влияние на экономики стран ЕС, но на экономику России оно повлияет гораздо больше.

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