В Минэнерго Турции отказались комментировать открытие нового месторождения.

Турция обнаружила новые месторождения природного газа в Черном море и вскоре может объявить об этом официально.

Предварительные исследования показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа, передает Liga.net со ссылкой на Bloomberg.

При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море, отмечает Bloomberg.

В Минэнерго страны отказались комментировать открытие нового месторождения. При этом в начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести "хорошие новости" с побережья Черного моря.

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Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем - импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте, отмечает издание.

Поиски Турцией месторождений нефти и газа на шельфах Черного и Средиземного морей

В августе 2020 года Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа. По его словам, месторождение содержит 320 миллиардов кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году. Открытое месторождение находится примерно в 150 километрах от побережья Турции, недалеко от района, где сходятся морские границы Болгарии и Румынии.

Турция купила три буровых судна в последние годы, поскольку значительно расширила геологоразведку в Черном море и участвует в разведке в восточном Средиземноморье. Он стремится найти значительные энергоресурсы, чтобы ослабить свою сильную зависимость от импорта из Ирана, Ирака и России, а также поддержать одну из крупнейших экономик на Ближнем Востоке.

Планы Турции обострили конфликт с Грецией. Оба государства заявили свои претензии на территории с возможными месторождениями нефти и газа.

Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки. Из-за этого главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции.

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Автор: Александр Топчий