Эмбарго на нефть повлияет на Россию больше, чем на страны Европы.

Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго против России в течение 9 месяцев.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию il Messaggero.

По его словам, нефтяное эмбарго окажет влияние на экономики стран ЕС, но на экономику России оно повлияет гораздо больше.

"Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от различных нефтепродуктов, в течение 9 месяцев. Если сделать это за более короткий срок, это может иметь последствия для международных цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям", - сказал Джентилони.

Он считает, что страны ЕС смогут найти совместное решение по нефтяным санкциям постепенно в течение следующих нескольких месяцев.

Нефтяное эмбарго ЕС против России - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

Позже представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС "почти готов" согласовать новый пакет санкций против РФ.

Впрочем, Венгрия активно противостоит введению санкций против российских энергоресурсов, заявляя об угрозе своей энергетической системе. Будапешт полностью зависит от поставок газа и нефти из России. Правительство Виктора Орбана осталось недовольно "особыми условиями" для Венгрии, чтобы консолидировать позицию по эмбарго в ЕС.

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