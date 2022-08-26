Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Запорожская АЭС снова производит электроэнергию в украинскую сеть-один из остановленных в четверг энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети и сейчас идет набор мощности.

Об этом сообщила пресслужба Энергоатома.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

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Отключение ЗАЭС от электричества: что происходит

25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Позже Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все 6 блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Также сообщалось, что захватчики перебили последнюю, четвертую линию сообщения Запорожской АЭС с украинской системой.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

По данным WSJ, россияне удерживают на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

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