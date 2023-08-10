ЗАЭС снова под угрозой: ночью станция потеряла питание по основной линии / фото Энергоатом

Ночью 10 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ. В "Энергоатоме" предупреждают – отключение резервной линии чревато потерей атомной электростанцией любого внешнего питания 

"В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячей остановки", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", – отмечают в компании. 

Руководитель "Энергоатома" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции". 

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"В этом случае необходимо срочно "расхолидить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов", – отмечает Ткач.

В НАЭК подчеркивают, что такой режим является тяжелым для реакторной установки, его длительное использование может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Угрозы на ЗАЭС - последние новости

Сейчас Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре не работает. Все ее энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки, 4-й – в состоянии горячей остановки.

В украинском правительстве отмечают, что несмотря на то, что сейчас Запорожская АЭС не работает, опасность есть, станция под управлением оккупантов создает угрозы. 

Российские оккупанты заминировали территорию АЭС, о чем неоднократно сообщали украинские власти и что в конце концов подтвердили эксперты МАГАТЭ. 23 июля эксперты обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Еще две мины обнаружили 3 августа. Убедиться в том, заминированы ли крыши энергоблоков, специалисты не могут. Оккупанты скрывают то, что происходит на крышах энергоблоков ЗАЭС.

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