После этого станцию пришлось переключить на единую доступную резервную линию.

Ночью оккупирована россиянами Запорожская атомная станция потеряла питание с основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграмм-канале.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 4 июля в 01:21 потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, напряжением 750 кВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого ЗАЭС пришлось переключить на единую доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции лишь 1 июля, а повреждена - еще четыре месяца назад.

Видео дня

ЗАЭС - Россия готовится к ядерному теракту

По данным директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, с 1 июля Запорожская АЭС была подключена к резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, впервые за 4 месяца с момента ее повреждения.

Во время войны ЗАЭС семь раз теряла энергоснабжение за пределами площадки, что вынуждало ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.

В течение последнего месяца ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти допускают, что Россия способна повлечь ядерную катастрофу. По данным ГУР, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, россияне на ЗАЭС способны взорвать высоковольтные линии электропередачи.

ВСУ могут освободить Запорожскую АЭС военным путем. По словам британского эксперта Шонна Белла, основные ядерные реакторы хорошо защищены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями".

Вас также могут заинтересовать новости: