Оккупанты сказали им, что это было решением военных.

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Мариано Гросси. Несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром площадки, нашли во время осмотра 23 июля.

Мины находились в запретной зоне, куда не имеет доступа обслуживающий персонал станции, они были направлены "в сторону" от площадки. На внутреннем периметре промплощадки мин не было.

Видео дня

"Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущем размещении мин за периметром площадки, а также в определенных местах внутри нее. Наша команда обратилась к заводу с этой конкретной информацией, и ей ответили, что это решение военных, причем в зоне, контролируемой военными", - сказал Гросси.

Он отметил, что наличие взрывчатых веществ не соответствует стандартам безопасности и руководству по ядерной безопасности, а также создает дополнительное психологическое давление на персонал. "Даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что детонация этих мин не должна повлиять на системы ядерной безопасности и защиты площадки", - добавил он.

Отмечается, что во время инспекций и обходов территории станции в последние дни и недели эксперты "не заметили никакой тяжелой военной техники". При этом их все ще не пускают на крыши реакторов и в турбинные залы, в том числе на третий и четвертый энергоблоки. Также они не смогли посетить все помещения машинного зала.

Вечером 22 июля группа МАГАТЭ услышала несколько детонаций на некотором расстоянии от станции.

Ситуация на ЗАЕС

В июне украинская разведка сообщила, что российские оккупанты заминировала охладитель на Запорожской атомной электростанции.

Украинские власти предупреждали, что РФ может устроить провокацию на станции. По данным ВСУ, захватчики разместили на крыше двух энергоблоков похожие на взрывные устройства предметы.

Вчера в "Энергоатоме" сообщили, что реакторный блок №4 на ЗАЕС перевели в состояние "горячая остановка". При этом сейчас безопасно эксплуатировать его можно только в состоянии "холодной".

Вас также могут заинтересовать новости: