Энергоатом испугал новыми данными о ЗАЭС: откуда идет угроза.

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС), находящийся в состоянии горячего останова, продолжает работать на 280 градусах Цельсия, но не ремонтируется, в связи с чем он представляет угрозу.

Об этом во время пресс-конференции корреспонденту УНИАН рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, отметив, что во всем мире есть регламенты и правила: как нужно проверять оборудование и как ремонтировать, но оккупанты этого не делают.

"Четвертый энергоблок в горячем останове несет угрозу. Его оборудование не ремонтируется, но продолжает работать. А работает блок на 280 градусах Цельсия... С технической точки зрения оборудование, которое они держат долгий период под давлением, - это опасно", - рассказал он.

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Что происходит на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, с момента оккупации в марте 2022 года Запорожская АЭС постоянно находится на грани катастрофы.

23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

29 июля российские оккупанты перевели 5 энергоблок Запорожской атомной электростанции, который держали долгое время в потенциально опасном горячем останове, на холодную остановку, а блок № 4 наоборот "разогрели".

Кроме того, 3 августа на пути следования экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции обнаружили две противопехотные мины.

По состоянию на 4 августа 2023 оккупанты скрывали то, что происходит на крышах энергоблоков ЗАЭС.

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