На станции до сих пор хранится ядерное топливо на складах и в активной зоне, отметил Галущенко.

То, что сейчас Запорожская АЭС не работает, не означает, что опасность отсутствует: в активной зоне и в хранилищах все еще есть ядерный материал. Как сообщает Минэнерго, об этом в интервью рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"То, что сейчас ЗАЭС не работает, не означает, что отсутствует опасность. В активной зоне до сих пор хранится атомный материал. Там еще есть хранилища отработанного ядерного топлива. Любой атомный объект-это набор рисков", - рассказал он.

Кроме того, Галущенко отметил, что Украине известны все фамилии предателей и работников "Росатома" на ЗАЭС. Их активно передают в МАГАТЭ.

Видео дня

"Знаем фамилии всех предателей. Знаем фамилии всех представителей "Росатома", которые там находятся. Если они думают, что мы не знаем их фамилии, то они ошибаются", - отметил министр энергетики.

Более того, известны все фамилии российских атомщиков, которые меняются по ротации на ЗАЭС. Он подчеркнул, что "прощения" для работников "Росатома" не будет. Как только они попадают в ротацию, то уже указываются в санкционном списке только по факту своего пребывания там.

"Человек прошел огромный путь, учился, учился, достиг какого-то "стопа" и за одну ротацию это все перечеркивается", - добавил Галущенко.

Запорожская АЭС - ситуация на станции

Как сообщал УНИАН, эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки ЗАЭС. Мины находились в запрещенной зоне, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа, они были направлены в другую сторону от площадки.

24 июля российские оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной электростанции в режим "горячий останов", хотя он пока может работать безопасно только в режиме "холодный останов".

29 июля стало известно, что российские оккупанты перевели 5 энергоблок Запорожской атомной электростанции на режим холодной остановки, а блок № 4 - на режим горячей остановки.

Вас также могут заинтересовать новости: