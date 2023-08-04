Эксперты агентства так и не получили доступ к крышам других энергоблоков.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не заметили мин или взрывчатки на крышах реакторных блоков №3 и 4, а также в турбинных залах Запорожской АЭС.

Как сообщает пресс-служба агентства, после неоднократных запросов работники МАГАТЭ получили доступ только на крыши двух реакторных блоков, а также могли четко видеть крыши турбинных залов.

При этом, отмечается, что команда агентства не получила разрешение посетить крыши других четырех блоков ЗАЭС и продолжает просить россиян предоставить доступ.

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Что происходит на ЗАЭС

По словам министра энергетики Германа Галущенко, то, что сейчас Запорожская АЭС не работает, не означает, что опасность отсутствует: в активной зоне и в хранилищах все еще есть ядерный материал.

23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

Ранее глава "Энергоатома" Перо Котин заявлял, что оккупанты продолжают минировать, как важное, так и неважное для работы станции оборудование. На крышах некоторых энергоблоков были размещены пулеметные гнезда.

В июне 2023 года украинская разведка сообщила, что российские оккупанты заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

Украинские власти предупреждали, что РФ может устроить провокацию на станции. По данным ВСУ, захватчики разместили на крыше двух энергоблоков похожие на взрывные устройства предметы.

3 августа 2023 года эксперты МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС наткнулись на мины.

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