Здание станции серьезно повреждено.

Украинские военнослужащие сняли видео возле газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

Как известно, эта станция является частью газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, по которому осуществляется транзит российского газа через Украину в страны Европейского союза. О том, что она перешла под контроль украинских войск, стало известно еще в начале военной операции на территории России.

На видео можно увидеть двух украинских военнослужащих, которые стоят перед зданием газоизмерительной станции. Само здание получило значительные разрушения.

Бои в Курской области

15 августа главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что с начала наступательной операции на Курщине войска продвинулись на 35 километров, взяв под контроль 82 населенных пункта РФ.

Уже на следующий день от доложил президенту Владимиру Зеленскому о продвижении на некоторых направлениях от одного до трех километров, бои велись по всей линии фронта.

Напомним, 16 августа был уничтожен мост через реку Сейм в населенном пункте Глушково. Уже сегодня стало известно, что украинским Силам обороны удалось поразить еще один мост. По мнению экспертов, разрушение еще одного поставит российскую группировку в тяжелое положение.

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