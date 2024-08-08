Некоторые аналитики предположили, что цель Киева может заключаться в том, чтобы полностью прекратить поставки российского газа в Европу как точки влияния.

В настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области России, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника президента Украины Владимира Зеленского.

"Некоторые аналитики предположили, что цель Киева может заключаться в том, чтобы полностью прекратить поставки российского газа в Европу как точки влияния. В четверг газ все еще поступал через "Суджу", последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, который транспортирует российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльные транзитные сборы, но выразила желание отрезать остальной энергетический бизнес России в Европе", – говорится в статье

Также отмечается, что национальная гвардия России заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 70 км) к северо-востоку от города Суджа.

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Стоит отметить, что о захвате ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" еще 7 августа заявляли российские блогеры, но официального подтверждения не было.

Влияние украинской операции в РФ на газовый рынок

7 августа цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня этого года на телах новостей, что украинские войска могли захватили ключевой пункт транзита газа в российской Судже.

8 августа подорожание газа продолжилось. Потоки природного газа через Украину продолжают поступать, хотя и на самых низких уровнях этого года. Российский экспортер ПАО "Газпром" заявил, что в четверг транзит через пункт приема "Суджа" установлен на уровне 37,3 млн кубометров в сутки. Небольшое снижение связано с уменьшением количества запросов от клиентов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Переполох в РФ

Ранее УНИАН писал, что в Курской области в окружение могли попасть два батальона Вооруженных сил Российской Федерации. Однако это информация из сети, поэтому пока подтвердить или опровергнуть ее невозможно.

Такие операции Украины, которая сейчас идет в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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