По информации источников Bloomberg, после вторжения в Курскую область пункт пересечения границы находится под контролем ВСУ.

Россия и Украина планируют продолжать поставлять газ в Европу, несмотря на боевые действия, которые продолжаются возле главного трансграничного пункта транзита топлива. Обе стороны не будут прекращать поставки газа через газозаборную станцию "Суджа" в Курской области РФ. Об этом на условиях анонимности сообщили люди, которые знакомы с этим вопросом, пишет Bloomberg.

"Самое большое вторжение Украины на российскую территорию со времени вторжения Кремля на территорию своего соседа в 2022 году подтолкнуло европейские цены на газ до самого высокого уровня этого года на фоне опасений, что поставки будут прерваны. Однако обе стороны имеют финансовые стимулы для того, чтобы топливо не прекращало поступать. Для Киева транзит газа обеспечивает критически важные средства для его разрушенной войной экономики - около 1 миллиарда долларов в 2021 году - тогда как Европа остается одним из крупнейших потребителей российского трубопроводного газа", - отметили в материале.

В издании отметили, что Украина хочет, чтобы ее считали надежным партнером Европы и надеется, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища, ведь страна "имеет веские основания защищать инфраструктуру, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или выйти из строя, ремонт которых будет стоить дорого".

Видео дня

Однако один из собеседников Bloomberg предупредил, что любое случайное повреждение главной инфраструктуры на газозаборной станции может привести к прекращению поставок. В то же время другие двое собеседников говорят, что после вторжения пункт пересечения границы находится под контролем ВСУ.

В свою очередь российский поставщик ПАО "Газпром" не сразу ответил на запросы журналистов, а Министерство энергетики Украины отказалось от комментариев.

"Мы намерены продолжать предоставлять услуги по транспортировке газа в рамках соглашения", - говорится в заявлении "Нафтогаза Украины", имея в виду соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в декабре.

В издании отметили, что тогда, как большинство стран Европы ищут альтернативы российскому газу после начала войны в Украине, такие страны, как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают импортировать газ от "Газпрома" через Украину.

"Газпром продолжает поставлять газ в пункт "Суджа", ежедневные потоки стабильны в диапазоне от 37 миллионов кубометров до почти 40 миллионов кубометров. Хотя это немного ниже 42 миллионов кубометров в сутки, которые поставлялись в течение последних недель - до вторжения Украины, - это отражает снижение спроса со стороны европейских потребителей. Во вторник российские потоки через Украину будут оставаться в пределах обычного диапазона, согласно так называемым номинациям, или заказам, опубликованным украинской газотранспортной системой. Фактические поставки все еще могут измениться", - подчеркнули в Bloomberg.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее аналитики DeepState рассказали о продвижении украинских войск во второй день наступления на территорию России. По их словам, 7 августа украинские военные продвинулись в Суджи и взяли под контроль Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Курской области.

Также сообщалось, что украинский воин снял видео возле дорожного знака "конец населенного пункта" Льгов, что в Курской области. Сейчас подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации невозможно.

"Надеюсь, что это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я недалеко. Слава Украине", - сказал военный.

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