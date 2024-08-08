Суджинская газоперекачивающая и измерительная станции в Курской области России - единственная точка входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу.

Транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко после сообщений о боевых действиях на газотранспортной станции "Суджа".

Министр сказал, что Россия не связывалась с Украиной по поводу ситуации с транзитом газа, пишет Reuters.

Суджинская газоперекачивающая и измерительная станции в Курской области России - единственная точка входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу.

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Российский "Газпром" планирует отправить через Украину в пятницу около 41,7 млн кубометров газа против 37,25 млн кубометров, которые запланированы на четверг.

В мае 2022 года украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа по альтернативной ветке через транзитный пункт Сохрановка, расположенный недалеко от Луганской области на востоке страны.

Украина заявила, что российские войска начали отбирать газ, идущий транзитом через Украину, и отправлять его в два поддерживаемых Россией сепаратистских региона на востоке страны.

После закрытия Сохрановки объемы транзита упали на четверть, так как "Газпром" заявил, что не может перенаправить объемы в Суджа.

Захват газоизмерительной станции "Суджа" - детали

Ранее сообщалось, что аероятная цель наступления ВСУ на Курскую область - срыв поставок российского газа в Европу. Об этом писал The Washington Post. Украина может использовать срыв транзита газа как рычаг давления. Суджа - последний действующий пункт отгрузки по трубопроводу, по которому российский природный газ идет в Европу. Напомним, ранее появилась информация о том, что ВСУ заняли газоизмерительную станцию "Суджа".

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