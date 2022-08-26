В "Энергоатоме" уверяют, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Все энергоблоки Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключены от сети.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

В компании уверяют, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Отмечается, что потребности станции в электропитании обеспечиваются по отремонтированной линии энергосистемы Украины.

"Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Спустя некоторое время Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

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