По словам оккупантов, в районе ЗАЭС якобы загорелся лес.

Россия заявила о новом пожаре в районе Запорожской атомной станции – самого крупного ядерного объекта в Европе.

Об этом пишет пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на местного коллаборанта Рогова.

По словам оккупантов, возле ЗАЭС якобы загорелся лес.

Как писал УНИАН, в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. Спустя некоторое время Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Россия контролирует ЗАЭС с 4 марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Украина просила о помощи у Международного агентства по атомной энергии, а ЕС и более 40 стран мира призывали Россию немедленно вывести войска и персонал.

В ООН готовы поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что миссия может быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

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