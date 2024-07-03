Дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией.

В Украине с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

"Мы ожидаем в конце июля улучшения ситуации, потому что есть ряд положительных ожиданий в части выхода из ремонта энергетического оборудования, которое производит электроэнергию. Также традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры", - сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в эфире "Суспільного".

По его словам, дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией.

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"Не каждый день мы максимальное количество электрической энергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК "Укрэнерго" как следствие добирает до этого уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы", - пояснил Бойко.

Он отметил, что в соседних странах также наблюдается жаркая погода и увеличение нагрузки в энергосистеме, что влияет на их способность предоставить Украине аварийную помощь.

Ситуация в украинской энергетике - последние новости

26 июня в Минэнерго заявляли, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации электроэнергии до конца года. Часть из этих объектов уже находится на стадии присоединения к энергосистеме, часть - на стадии строительства.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в лучшем случае зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Однако вполне вероятно, что будет и другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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