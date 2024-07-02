Кроме ремонта и возможных обстрелов россиян нужно учитывать фактор погоды

Зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки, в лучшем случае. Однако вполне вероятно, что будет другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше. Об этом в комментарии "Коммерсант" заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Свет может быть и по 2-3 часа в день. Это правда. Кроме ремонта и возможных обстрелов россиян всегда есть фактор погоды. Это тоже надо учитывать", – подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас мы видим проекцию зимней ситуации, но зимой возрастет потребление электроэнергии. Даже если будет сделан частичный ремонт, ситуация будет хуже. Сейчас больше всего страдают проблемные регионы: Киевская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и Львов: "Зимой проблемы будут испытывать все – не только критические области, но и условно говоря, Закарпатская, Тернопольская, Кировоградская и другие", – отметил Корольчук.

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Он добавил, что разрушено примерно 6000 МВт мощностей. Планировали восстановить к зиме примерно 3000 МВт. Сейчас цифра снизилась до 2000 МВт.

"Для меня это пессимистический прогноз, потому что 2000 МВт – это мало. Мы потребляем зимой в среднем примерно 15-16 000 МВт. Получается у нас остается 1000 МВт по состоянию на сейчас. Да, что-то отстроят, если 2000 МВт, то у нас будет 12 000 МВт по состоянию на зиму. И получается, у нас дефицит 3000 МВт... И зимой проблема будет не только в разрушенных тепловых электростанциях, ТЭЦ и ГЭС, а в подстанциях: зимой дефицит из-за этого будет примерно где-то 5000 МВт, из 15, которые нам надо", – отметил эксперт.

Кризис украинской энергетики

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что украинцам стоит быть готовым к тому, что зимой свет могут отключать по 12 часов в сутки. Этот прогноз может как улучшиться, так и ухудшиться.

В Минэнерго заявляли, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации электроэнергии до конца года. Часть из этих объектов уже находится на стадии присоединения к энергосистеме, часть – на стадии строительства.

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