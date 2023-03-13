Россия строит из себя жертву, но не готова считать Украину своим обидчиком.

Российские власти не знают, кто организовал взрывы на газопроводе "Северный поток – 2", и не верят, что это сделали украинцы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".

Он посетовал, что Россию не допустили к проводимому европейскими следственными органами расследованию. Также он отметил, что кроме голословных заявлений Москва не увидела никаких объективных доказательств по делу.

"Любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", – заявил Патрушев.

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При этом секретарь российского Совбеза выразил сомнение, что взрывы на газопроводе могли быть организованы "проукраинской группировкой". По его мнению, Украина не имеет для этого подготовленных диверсантов и ей взрывы просто не были выгодны.

"Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", – сказал Патрушев.

Он отметил, что у США есть силы спецопераций, предназначенные для подобных диверсий и снабженные необходимым оборудованием.

Подрыв трубопровода "Северный поток – 2"

В сентябре прошлого года на российском газопроводе "Северный поток 2", проложенному по дну Балтийского моря, произошли взрывы. В результате газопровод фактически был приведен в непригодное к использованию состояние.

Британские спецслужбы полагают, что взрывы организовала Россия, которой нужно было прекратить поставки газа в Европу, выставив себя жертвой обстоятельств. Путин обвинил во взрывах газопровода неких абстрактных "англосаксов".

В начале марта – спустя полгода после взрывов – New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на данные следствия заявила о причастности некой "проукраинской группы" к подрыву газопровода. Владимир Зеленский заявил, что такие обвинения выгодны России.

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