Европейские трейдеры опасаются перебоев в поставках газа.

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с начала текущего года. Удорожание вызвано опасениями, что на Ближнем Востоке разгорится масштабная война.

Издание Bloomberg пишет, что усиление геополитических рисков заставило трейдеров пересмотреть свой оптимизм в отношении поставок энергоносителей в Европу, после того как российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и последняя напряженность на Ближнем Востоке подчеркнули уязвимость глобальных торговых потоков.

Хотя с начала года контракты потеряли около 30% своей стоимости - исключительно мягкая зима повлияла на спрос на газ, - сейчас они полностью компенсировали падение цен на 2024 год.

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Отмечается, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются сдержать инфляцию.

Хотя отопительный сезон в Европе завершился с большими запасами газа, трейдеры находятся в состоянии постоянной готовности к перебоям в поставках. В настоящее время Европа не получает большие объемы газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков возросла после потери в 2022 году большей части российских поставок.

Тем временем поставки из Норвегии, основного поставщика газа, остаются на низком уровне после незапланированных ремонтных работ на некоторых предприятиях страны. По словам оператора сети Gassco AS, ожидается, что основная часть работ продлится как минимум до среды.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, выросли на 5,6% до 32,90 евро за мегаватт-час.

Газ в Европе - последние новости

В Финляндии заявили, что намерены запретить импорт российского сжиженного газа. Ограничения планирует ввести начиная с 2025 года. Латвия и Литва уже ввели национальные запреты на импорт газа из России.

11 апреля Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен на газ в Европе и стало новым напоминанием об угрозах для энергетической инфраструктуры страны. Так, европейские газовые фьючерсы выросли на 7,1%.

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