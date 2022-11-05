Графики почасовых отключений (ГПО) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать каждый день, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

В "Укрэнерго" назвали семь областей, которых сегодня коснется ограничение потребления электроэнергии. Известно, что такие меры необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы, а также избежать повторных аварий.

Как сообщаются на Facebook-странице "Укрэнерго", сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей во многих областях.

Ограничения потребления электроэнергии будут происходить в:

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городе Киев и Киевской области,

в Черниговской,

в Черкасской,

в Житомирской,

в Сумской,

в Харьковской,

и Полтавской областях.

"Напомним, графики почасовых отключений (ГПО) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать каждый день, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - добавили в "Укрэнерго".

Также в учреждении напомнили, что такие ограничения нужны для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим о понимании и поддержке", - отметили в "Укрэнерго".

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