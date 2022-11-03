Графики почасовых отключений все сутки будут действовать в ряде областей с 7:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" рассказали, в каких областях будут ограничивать электроснабжение в пятницу.

Об этом сообщается в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

В частности, с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Кроме того, с 7:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Напоминается, что ГПО предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.

"Предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждения от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", - напомнили в "Укрэнерго".

Ограничение потребления электроэнергии в Украине

В октябре РФ нанесла несколько ощутимых ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Только 10-12 октября 30% энергоинфраструктуры было повреждено.

15 октября российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры на Киевщине, 17 и 18 октября – нанесли удары по инфраструктуре в Киеве.

22 октября в результате обстрелов была обесточена Кировоградская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская области. Также перебои со светом были в Черкасской области – за повреждения энергетической инфраструктуры Кировоградщины.

В ночь на 27 октября российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

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