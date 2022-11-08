По его словам, сообщение о подготовке к возможной эвакуации людей из Киева на случай исчезновения света, тепла и воды "выглядит, скорее, именно как просто заявление для того, чтобы немножко, знаете ли, напугать людей".

Украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов Россией критической инфраструктуры в Украине и возможного блэкаута.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода заявил, что при этом "немножко странновато" заявлять о масштабной эвакуации граждан.

"Безусловно, стоит быть готовым – УНИАН). Но если ты говоришь, что ты три миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, вероятно, надо говорить о логистических задачах. Куда три миллиона человек будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять и все такое", – пояснил советник председателя ОП.

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По словам Подоляка, сообщения о подготовке к возможной эвакуации жителей столицы на случай исчезновения света, тепла и воды "выглядит, скорее, как просто заявление для того, чтобы немножко напугать людей".

"Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для того и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Так? В том числе если будет полный блэкаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но прежде всего государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы", – сказал он.

По мнению советника председателя ОП, зимой перевезти три миллиона "очень и очень тяжело".

"Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блэкаут, то будем всех эвакуировать", – подытожил Подоляк.

Риск блэкаута в Киеве

Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Сейчас в Киеве действуют аварийные и стабилизационные отключения. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

По словам экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Ивана Плачкова, из-за обстрелов РФ в регионе работает лишь один из четырех мощных трансформаторов.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе города подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

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