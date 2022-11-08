По его словам, любая семья должна быть готова в крайнем случае сесть в машину и уехать.

Маловероятно, что вся Украина останется без света и тепла, однако киевлянам по возможности стоит позаботиться об альтернативе для зимовки.

Как отметил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью Главреду, существуют разные сценарии развития ситуации: базовый, пессимистичный, оптимистичный, и мэр Киева Виталий Кличко говоря об возможной эвакуации населения Киева, имел в виду критический сценарий.

"Но насколько он вероятен, мы сейчас не можем раскрывать - пусть враг будет в ситуации неопределенности. Ситуация сложная, но контролируемая - аварийные бригады работают, пытаемся закупить оборудование, но панику нужно отставить", - говорит эксперт.

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По его словам, тем, у кого есть дачные дома (а таких около 50% киевлян), которые зимой могут отапливаться дровами или твердым топливом, нужно запастись топливом, проверить оборудование теплообеспечения и тому подобное.

"То есть чтобы любая семья была готова в крайнем случае сесть в машину и побыть в том доме, сколько понадобится - неделю-две-три. У тех, кто не имеет такой возможности, ситуация несколько хуже, и им нужно готовить какие-то резервы - договариваться с родственниками в других городах, формировать определенный бюджет для того, чтобы выехать и арендовать жилье где-то в более безопасных регионах - Закарпатье, Черновицкой области. То есть такие опции должны быть, особенно у людей, имеющих детей и родственников пожилого возраста. Но это не значит, что этот вариант обязательно произойдет", - отметил Омельченко.

Отключение света в Киеве: к чему нужно готовиться

Перебои с электроснабжением в Киеве и области начались с 10 октября, после первых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Сейчас в городе действуют аварийные и стабилизационные отключения. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе города подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

В ДТЭК рассказали, при каких условиях может возникнуть необходимость эвакуации населения Киева. В компании отметили, что необходимость эвакуации населения города Киева может возникнуть, если после блэкаута не будет вариантов возобновить энергопитание в течение многих часов.

В свою очередь украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов РФ критической инфраструктуры в Украине и возможного блэкаута.

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